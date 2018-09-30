نابل: حجز 650 كغ من الأسماك غير صالحة للاستهلاك بالسوق المركزية ببني خلاد





تمكن أعوان المراقبة الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل وأعوان الشرطة البلدية ببني خلاد، أمس السبت، من حجز 650 كغ من الأسماك المتعفنة وغير الصالحة للاستهلاك لدى احد باعة السمك بصدد ترويجها بالسوق المركزية بالمنطقة، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة الوقائية عمر السليمي.



وبين في تصريح لمراسلة (وات)، أنه "تم تأمين هذه الكمية من الأسماك في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها لإتلافها والحيلولة دون وصولها إلى المستهلك باعتبار انها تمثل خطرا على صحته"، واضاف أن هذه العملية "تأتي في إطار المراقبة الصحية الدورية للمحلات المفتوحة للعموم والمواد الغذائية وللوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بالمواد الغذائية".