تطاوين: إحياء الذكرى 103 لمعركة رمثة ضد الاستعمار





انطلقت، السبت، تظاهرة احياء الذكرى الثالثة بعد المائة لمعركة رمثة من معتمدية تطاوين الشمالية (حوالي 30 كلم شرقي مدينة تطاوين)التي دارت رحاها يومي 25 و 26 سبتمبر من سنة 1915، وتعدّ اولى حلقات المعارك التحريرية التي استشهد فيها اكثر من 50 شهيدا من أبناء الجنوب التونسي في مواجهة غير محسوبة مع المستعمر الفرنسي الغاشم.

وبالمناسبة، انتظم موكب أشرف عليه والي الجهة، عادل الورغي، بحضور عضو مجلس نواب الشعب، سالم الابيض، وعدد من الاطارات بالجهة، تلوا خلاله فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء، وأعقبوه بزيارة لمعرض وثائقي حول ملاحم المعركة وتاريخها النضالي.

وتضمن برنامج اليوم الأول للتظاهرة، التي اعدتها جمعية اليسر للتنمية والثقافة والعمل الخيري برمثة تطاوين، عدة فقرات رياضية وتنشيطية وثقافية فنية ومسابقات، فيما يشمل برنامج اليوم الثاني بالخصوص ندوة فكرية بعنوان" معركة رمثة الواقع والمآلات" يحتضنها اليوم الأحد المركب الثقافي بتطاوين، إلى جانب سهرة شعرة بقرية رمثة بمشاركة عدد كبير من الشعراء الشعبيين من تونس وليبيا.



