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عاصفة استوائية تضرب تركيا

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 08:34 ص
عاصفة استوائية تضرب تركيا
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

وصلت العاصفة الاستوائية القوية "زوربا"، إلى اليابسة في البر الرئيسي لليونان وغيرت مسارها، مما أثار قلق السكان على الساحل الغربي لتركيا، وفقاً لصحيفة "حرييت" التركية، حيث تستقبل البلدين لأول مرة ظواهر عاصفة استوائية بفعل تغير المناخ.

 

وكان من المتوقع أن تتحول إلى عاصفة استوائية تجلب الأمطار الغزيرة إلى الجنوب الغربي من منطقة البيلوبونيز اليونانية كرياح تصل إلى  90 كيلومتراً في الساعة، ولكنها اليوم تتحرك تجاه الجزر اليونانية والتركية في بحر إيجه والساحل الغربي لتركيا.

 

وأصدر المسؤولون الأتراك، تحذيرات متعددة لمدن بحر ايجه الشمالية وإزمير، كما ألغيت العديد من الأحداث الرياضية المقررة في عطلة نهاية الأسبوع في إزمير وتم حظر الزوارق من مغادرة الموانئ من المنتجعات الشعبية.

ومن المتوقع أن تصل رياح بقوة 100 كم فى الساعة فى شمال بحر ايجه وسوف تستقبل المقاطعات التركية ما يصل إلى 75 كجم من الامطار لكل متر مربع، وفقاً للأرصاد التركية، كما نصحت المواطنين بمتابعة الوضع حيث يمكن أن تغير العواصف المدارية فجأة المسار والسرعة.

المزيد عن: عالم عاصفة استوائية تركيا اليونان اخبار
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