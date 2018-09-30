إقليم كردستان ينتخب نوابه.. والعين على رئاسة العراق

فتحت مراكز التصويت أبوابها، الأحد، في إقليم كردستان العراق، لانتخاب برلمان جديد لمنطقة الحكم الذاتي التي تكافح لتحسين وضعها الاقتصادي بعد فشل استفتاء على الاستقلال في سبتمبر من العام الماضي.

ويصوت في هذه الانتخابات التي تستمر حتى الساعة 16,00 (15,00 ت غ)، نحو ثلاثة ملايين ناخب، لاختيار 111 نائباً في برلمان كردستان من أصل 673 مرشحاً ينتمون إلى 29 كياناً سياسياً.

وبموازاة ذلك، لا يزال التنافس بين الحزبين الكرديين الأكثر حضوراً على ساحة الإقليم، الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، في ذروته، على موقع رئاسة الجمهورية العراقية، لاسيما أن الطرفين يعتبران منصب رئاسة العراق استحقاقاً انتخابياً لحزبيهما.

وكان نجل الرئيس الراحل جلال طالباني، بافل طالباني، قد وصل مساء السبت إلى بغداد لإجراء مشاورات الساعات الأخيرة، لدعم اختيار مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح، لهذا المنصب.

يذكر أن بافل طالباني الذي ظهر اسمه في الساحة السياسية العراقية عقب استفتاء استقلال كردستان العراق، كان له دور في عدم اكتمال مشروع الاستفتاء، كما كان له دور بارز في انسحاب قوات البيشمركة من محافظة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها إلى حدودها ما قبل عام 2003.

وبحسب مصادر مطلعة، سيصل، الأحد، كبير قياديي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، كوسرت رسول، إلى بغداد، بهدف إجراء المباحثات لدعم ترشيح برهم صالح، أيضاً، لمنصب رئاسة الجمهورية.