ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إقليم كردستان ينتخب نوابه.. والعين على رئاسة العراق

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 08:35 ص
إقليم كردستان ينتخب نوابه.. والعين على رئاسة العراق
إقليم كردستان
طباعة
وكالات
 

فتحت مراكز التصويت أبوابها، الأحد، في إقليم كردستان العراق، لانتخاب برلمان جديد لمنطقة الحكم الذاتي التي تكافح لتحسين وضعها الاقتصادي بعد فشل استفتاء على الاستقلال في سبتمبر من العام الماضي.

 

ويصوت في هذه الانتخابات التي تستمر حتى الساعة 16,00 (15,00 ت غ)، نحو ثلاثة ملايين ناخب، لاختيار 111 نائباً في برلمان كردستان من أصل 673 مرشحاً ينتمون إلى 29 كياناً سياسياً.

 

وبموازاة ذلك، لا يزال التنافس بين الحزبين الكرديين الأكثر حضوراً على ساحة الإقليم، الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، في ذروته، على موقع رئاسة الجمهورية العراقية، لاسيما أن الطرفين يعتبران منصب رئاسة العراق استحقاقاً انتخابياً لحزبيهما.

 

وكان نجل الرئيس الراحل جلال طالباني، بافل طالباني، قد وصل مساء السبت إلى بغداد لإجراء مشاورات الساعات الأخيرة، لدعم اختيار مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح، لهذا المنصب.

 

يذكر أن بافل طالباني الذي ظهر اسمه في الساحة السياسية العراقية عقب استفتاء استقلال كردستان العراق، كان له دور في عدم اكتمال مشروع الاستفتاء، كما كان له دور بارز في انسحاب قوات البيشمركة من محافظة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها إلى حدودها ما قبل عام 2003.

 

وبحسب مصادر مطلعة، سيصل، الأحد، كبير قياديي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، كوسرت رسول، إلى بغداد، بهدف إجراء المباحثات لدعم ترشيح برهم صالح، أيضاً، لمنصب رئاسة الجمهورية.

 

المزيد عن: نواب إقليم كردستان انتخابات العراق إقليم كردستان
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العرب للأندية الأبطال
الوصل - الإمارات
-
x
16:30
-
الاتحاد - السعودية
النادي الصفاقسي - تونس
-
x
21:00
-
النفط - العراق
الدوري الإنجليزي الممتاز
كارديف سيتي
-
x
17:00
-
بيرنلي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
فياريال
-
x
16:15
-
بلد الوليد
الدوري الإيطالي
ساسولو
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
18:00
-
الانتاج الحربي
مصر المقاصة
-
x
21:00
-
الداخلية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/30/2018 9:50:41 AM