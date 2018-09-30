انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي التونسي في بيروجيا الإيطالية





تحت عنوان " أسبوع الفن المفتوح" انطلقت امس السبت فعاليات الأسبوع الثقافي التونسي في بيروجيا الإيطالية وهي تظاهرة تنظمها الجمعية الثقافية الإيطالية ReaArt بالتعاون مع سفارة الجمهورية التونسية بروما وبدعم من الخطوط الجوية التونسية، وتشمل هذه الفعاليات مختلف الأشكال الثقافية التونسية المعاصرة من موسيقى وسينما ومسرح.

وتقام فقرات هذه التظاهرة في عدة فضاءات ومعالم تاريخية بالمدينة الإيطالية ويشارك في تنشيطها 26 مبدعا تونسيا أغلبهم من الشباب، بعرض موسيقي لمجموعة "يوما" التونسية، وتختتم أيضا بعرض موسيقي للثنائي جهاد الخميري ومحمد علي شبيل.

كما سيتم طيلة هذا الأسبوع الثقافي عرض عدد من الأعمال السينمائية لمخرجين شبان على غرار علاء الدين سليم وحمزة العوني، وعرض فيديو للفنانة منى الجمل سيالة بالإضافة إلى معرض للأشرطة المصورة للفنان سيف الدين الناشي وعرض "زوفري" للفنان رشدي بلقاسمي.

وسيكون الفن الرابع حاضرا خلال هذه التظاهرة من خلال مسرحية الدمى "العجوز" للمخرج وليد بن عبد السلام، و"قمرة دم" وهو عمل مسرحي جديد اختار صاحبه الفنان معز المرابط، المدير الفني للتظاهرة، أن يقدم عرضه الأول في بيروجيا.

كما ستشهد معالم المدينة العتيقة ببيروجيا عروضا إبداعية أخرى يؤثثها فنانون تشكيليون من خلال معرض لفن البلور للفنانة صديقة كسكاس، وآخر لفن الزربية والنسيج المعاصر لفاطمة كمون وسميرة ميساوي، بالإضافة إلى معرض فوتوغرافي لزياد بن رمضان.

وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الشؤون الخارجية سيتم خلال الأشهر القادمة تنظيم مثل هذه التظاهرات في عدد من المدن الإيطالية الكبرى.