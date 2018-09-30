اختتام أشغال الندوة الدولية حول "ترجمة المصطلحات الفنية"

اختتمت يوم الجمعة بمدينة الثقافة أشغال الندوة الدولية حول "ترجمة المصطلحات الفنية" التي نظمها معهد تونس للترجمة من 26 إلى 28 سبتمبر.

وخصصت الجلسة الختامية لبحث المصطلحات الخاصة بالسينما، قدم فيها اللبناني ايلي يزبك مدير بيت الدراسات المسرحية والسمعية والبصرية والسينمائية بجامعة القديس يوسف ببيروت مداخلة بعنوان "الترجمة والسينما ورهانات التلقي". وأشار الى ان الحاجة للترجمة تأكدت بعد ان اصبحت هذه الاخيرة ناطقة وتجاوز طول الافلام الساعة بعد ان كانت 10 دقائق فقط، عندها طرحت ايضا مسألة توزيعها وتوسيع سوقها عبر العالم رافقتها في البداية عناوين فرعية اكتشف السينمائيون انها مقلقة وتعيق متابعة الافلام فتم التخلي عنها.

وقد اعتبر صناع السينما الأمريكية ان السينما عامل تثقيف وأنها تسهّل اندماج المهاجرين فتم الاهتمام بالعادات والتقاليد والثقافات المختلفة ومراعاتها خلال عمليات الترجمة و"الدوبلاج" والترجمة المرافقة للفيلم وخاصة تفادي كل ما قد يحرج المتفرج غير الامريكي من كلام ناب او صور خادشة للحياء او تبادل للإهانات والتلطيف منها قدر الامكان لعدم اثارة المتلقي. وهذا يؤكد أن الترجمات لم تكن حرفية وانما كانت في اغلبها ترجمة للمعنى القريب من الوضعيات.

ذكر المحاضر ان افلام هوليوود في سبعينيات القرن الماضي مثلا كانت اغلبها موجهة للشباب ولكن دبلجة هذه الافلام للفرنسية او ارفاقها بشريط ترجمة كان يراعى فيه ان المجتمع الفرنسي اكثر محافظة من المجتمع الامريكي وكانت الافلام التي توجه لمن اعمارهم 13 سنة في امريكا توجه الى من اعماره 16 او اكثر في فرنسا . وإذا كانت افلام هوليوود موجهة الى الشرق الاوسط فإن الضغوطات تكون اكثر ويراعى فيها شعور المتلقي. وأشار ايلي يزبك الى ان بعض الترجمات تخضع في احيان كثيرة الى السياسات الثقافية في بلدان التلقي.

أما الجامعي التونسي الطاهر بن غذيفة (كلية الآداب والفنون والإنسانيات بجامعة منوبة) فقد تحدث في مداخلته عن "ترجمة المعجم السينمائي بين السطحية والاستعارة". ورأى أن مشاكل الكتابة ليست خطيرة في وجود كتاب سيناريو ومسرحيين يعرفون تركيبة الشخصيات ويعرفون معنى الدراما وطرق تناولها واغلب مصطلحاتها موجودة بالعربية.

وقال ان المصطلحات التقنية في السينما جاءتنا مع الرواد الذين تكونوا في السينما في البلدان الغربية، مشيرا إلى وجود ثلاثة أنواع من المصطلحات المستعملة في السينما عندنا مثلا كلمة "إضاءة" لها حضور في لغتنا العربية. أما كلمة "harmonisation " فلا يوجد ما يعادلها في لغتنا العربية، لذا نترجمها ب "تصحيح الألوان " وهذا المعنى لا يتوافق مع المعنى الحقيقي للعملية والوضعية. كما أشار إلى أن كلمة "سكريبت" لا وجود لها في العربية فهي كلمة دخيلة .

وخصص المخرج المصري ناجي وديد فوزي محاضرته للحديث عن "إشكاليات ترجمة المصطلحات السينمائية وتعريبها" فاعتبر أن مشكلتنا هي ترجمة نفس المصطلح عديد المرات بالانقليزية وبالفرنسية او الالمانية او الروسية وبعضها تترجم حرفيا وبعضها يترجم حسب المعنى والاستعمال حتى ان نفس المصطلح احيانا تكون له مرادفات عديدة في اللغة العربية وهذا يسبب للعرب "فوضى أو اضطرابا اصطلاحيا ولا شك في ان اختلاف المصدر يسبب التعدد ويعطل المسارات ويمنع الاتفاق.

وقال إن هذا الاشكال يزيد عمقا بسبب عدم توقف الامريكان عن خلق المصطلحات الجديدة في السينما. كما اعتبر أن "عدم استقرار المصطلحات وعدم ثباتها وتقافزها يعطل عملية التعريب والترجمة".



