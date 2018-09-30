وزير الخارجية يتحادث مع رئيسة الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة ويوجه لها دعوة لزيارة تونس

التقى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، الجمعة بنيويورك، رئيسة الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، "ماريا فرنندا أسبنوزا قارساس"، التي تمّ انتخابها رئيسة الدورة الحالية، ووجه لها دعوة لزيارة تونس خلال السداسية الأولى لسنة 2019.

وأكد الوزير خلال اللقاء، وفق بلاغ للوزارة، مساندة تونس لخطّة العمل التي اقترحتها رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة خاصّة وأنّ الأهداف السبعة التي تتضمّنها تتماهى والأهداف الوطنية لأجندا التنمية.

ولدى التطرق إلى ترشح تونس لمنصب عضو غير دائم لمجلس الأمن الدولي للفترة 2020-2021، لفت وزير الخارجية إلى الدعم الذي يحظى به هذا الترشح، مؤكدا على الأهمية التي توليها تونس لتعزيز آليات التشاور متعدّد الأطراف.

من جهتها أعربت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة عن مدى استحسانها لالتزام تونس بآليات التعاون المتعدّد الأطراف، منوّهة بالدور الفعال الذي لعبته تونس خلال رئاستها المشتركة لمسار إصلاح مجلس الأمن.

وأضافت خلال اللقاء أنّ التنمية في إفريقيا تعدّ من أولوياتها في إطار تنفيذ أجندا التنمية لأفق 2030 وأجندا الإتحاد الإفريقي لسنة 2063.



