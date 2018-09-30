ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إيقاف ثلاثة أشخاص بمنطقة برج الخضراء كانت بحوزتهم بندقية صيد وذخيرة

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 08:27 ص
إيقاف ثلاثة أشخاص بمنطقة برج الخضراء كانت بحوزتهم بندقية صيد وذخيرة
طباعة
محمد وليد الجموسي
 


أفادت وزارة الدفاع الوطني،السبت، في بلاغ، ان تشكيلة عسكرية أوقفت البارحة بمنطقة برج الخضراء (ولاية تطاوين)، ثلاثة أشخاص كانوا على متن سيارة وبحوزتهم بندقية صيد وذخيرة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغها، أن إحدى التشكيلات العسكرية العاملة بقطاع "برج الخضراء"، أوقفت ليلة البارحة، الجمعة 28 سبتمبر الجاري، سيارة رباعية الدفع من نوع "تويوتا" ذات ترقيم منجمي ليبي، توغلت داخل التراب التونسي وكان على متنها ثلاثة أشخاص لا يحملون وثائق هوية، وقد صرحوا أنهم من مدينة "سيناون" الليبية (غرب البلاد وقرب غدامس) واجتازوا الحدود على وجه الخطإ عندما كانوا يتابعون قطيعا من الإبل.

وتم العثور عند تفتيش السيارة على مخزنين لسلاح كلاشنيكوف و45 خرطوشة عيار 7.62مم وبندقية صيد عيار 12مم و13 خرطوشة لبندقية صيد.

ومن المنتظر بعد استشارة النيابة العسكرية تسليمهم إلى وحدات الحرس الوطني لاتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.  





طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العرب للأندية الأبطال
الوصل - الإمارات
-
x
16:30
-
الاتحاد - السعودية
النادي الصفاقسي - تونس
-
x
21:00
-
النفط - العراق
الدوري الإنجليزي الممتاز
كارديف سيتي
-
x
17:00
-
بيرنلي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
فياريال
-
x
16:15
-
بلد الوليد
الدوري الإيطالي
ساسولو
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
18:00
-
الانتاج الحربي
مصر المقاصة
-
x
21:00
-
الداخلية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/30/2018 9:50:41 AM