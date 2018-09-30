إيقاف ثلاثة أشخاص بمنطقة برج الخضراء كانت بحوزتهم بندقية صيد وذخيرة





أفادت وزارة الدفاع الوطني،السبت، في بلاغ، ان تشكيلة عسكرية أوقفت البارحة بمنطقة برج الخضراء (ولاية تطاوين)، ثلاثة أشخاص كانوا على متن سيارة وبحوزتهم بندقية صيد وذخيرة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغها، أن إحدى التشكيلات العسكرية العاملة بقطاع "برج الخضراء"، أوقفت ليلة البارحة، الجمعة 28 سبتمبر الجاري، سيارة رباعية الدفع من نوع "تويوتا" ذات ترقيم منجمي ليبي، توغلت داخل التراب التونسي وكان على متنها ثلاثة أشخاص لا يحملون وثائق هوية، وقد صرحوا أنهم من مدينة "سيناون" الليبية (غرب البلاد وقرب غدامس) واجتازوا الحدود على وجه الخطإ عندما كانوا يتابعون قطيعا من الإبل.

وتم العثور عند تفتيش السيارة على مخزنين لسلاح كلاشنيكوف و45 خرطوشة عيار 7.62مم وبندقية صيد عيار 12مم و13 خرطوشة لبندقية صيد.

ومن المنتظر بعد استشارة النيابة العسكرية تسليمهم إلى وحدات الحرس الوطني لاتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.















