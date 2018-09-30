اليوم.. عمرو دياب يطرح ألبومه الجديد "كل حياتي"

صرح المنتج حمادة إسماعيل، بأنه سيتم طرح ألبوم "كل حياتي" الجديد للهضبة عمرو دياب، كاملًا اليوم وذلك بعد أن شهد عدة تأجيلات لأسباب مختلفة.





ويضم الألبوم 13 أغنية وهم "يا ساحر، يتعلموا، هدد، كل حياتي، كنت في بالي، باين حبيت مع مارشميلو، باين حبيت رؤية عمرو دياب، يا هناه، تعالي، ده لو اتساب، ملاك الحسن، انت مغرور، قالك ندم".





ويحيي الهضبة عددا من الحفلات الأوروبية بأغاني من الألبوم يبدأها من لندن يوم 28 أكتوبر المقبل.