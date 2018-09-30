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المصري ينتظر الموافقة الأمنية على زيادة عدد الجماهير في لقاء فيتا كلوب

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 07:11 ص
المصري ينتظر الموافقة الأمنية على زيادة عدد الجماهير في لقاء فيتا كلوب
المصري البورسعيدي
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نيرة الجابري
 

كشفت إدارة النادي المصري عن عدم تلقيها لموافقة الجهات الأمنية على زيادة عدد جماهير لقاء المصرى وفيتا كلوب، الذي يستضيفه ملعب بورسعيد في تمام التاسعة مساء الأربعاء المقبل.

 

وأكد مسئولو النادي أنه في حالة تأخر رد الموافقة الأمنية، سوف يتأخر ختم التذاكر من قبل مديرية الشباب والرياضة، وبناءا عليه سيتم تأخير عملية طرح التذاكر في موعد آخر غير المعلن عنه.

 

وكان مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية أرسل خطابا إلى الجهات الأمنية من أجل زيادة عدد الجماهير في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية أمام فيتا كلوب، إلى 17 ألف مشجع.

 

 

المزيد عن: رياضة المصري الجهات الامنية الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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