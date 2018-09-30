"يتعلموا" للهضبة عمرو دياب تكسر حاجز 10 ملايين مشاهدة في وقت قياسي (فيديو)
الأحد 30/سبتمبر/2018 - 06:57 صالفجر الفني
كسرت أغنية "يتعلموا" من ألبوم "كل حياتي" للهضبة عمرو دياب، 10 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
وحظت الأغينة بإشادات واسعة من قبل جمهوره، الذين أكدوا أن الهضبة هو نمبر وان الحقيقي، وأنه مطربهم الأوحد.
"يتعلموا" من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أسامة الهندى، وإنتاج شركة ناي.
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