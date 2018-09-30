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خبير معلومات: أي معلومات يتم وضعها على الانترنت تبقى حتى ولو تم مسحها

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 07:25 ص
خبير معلومات: أي معلومات يتم وضعها على الانترنت تبقى حتى ولو تم مسحها
المهندس مصطفى أبو جمرة
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نعيم يوسف
 
قال المهندس مصطفى أبو جمرة، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الحروب المقبلة لن تكون بالدبابات ولكنها ستكون تكنولوجية في "السايبر".

وأضاف "أبو جمرة"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة cbc الفضائية، أن المواطن يجب أن تكون لديه ثقافة ليحمي نفسه، وندع الأمور الأمنية للأجهزة الأمنية. 

وتابع خبير تكنولوجيا المعلومات، أي معلومات يتم وضعها على الانترنت تبقى حتى ولو تم مسحها، ويجب علينا معرفة ما نضعه في الانترنت، وحتى الهاتف نفسه يتم تسجيل كل شيء عليه، وهناك بعض التطبيقات تقرأ كل شيء، ولذلك يجب أن يكون لدى المواطن معرفة التطبيقات التي يضعها على هاتفه.
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