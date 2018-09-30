الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الوصل والاتحاد بث مباشر | رابط يلا شوت

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اتحاد جدة السعودي والوصل الاماراتي مباشر اليوم 30-9-2018 في كأس زايد للأندية الأبطال،
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30-9-2018 في كأس البطولة العربية.
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30-9-2018 في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.
الاتحاد والوصل بث مباشر دوري أبطال العرب 2018-2019 دور
ال32 , سنكون علي موعد مع قمة سعودية اماراتية اخري بعد مباراة الجزيرة الاماراتي والنصر
السعودي التي أقيمت أمس بين الفريقين , وستجمع القمة الثانية علي ملعب الوصل في الامارات
بين الوصل الاماراتي واتحاد جدة السعودي.
معلومات عن مباراة اتحاد جدة السعودي والوصل الاماراتي لايف
اليوم اتحاد الوصل Vs الاتحاد، البطولة : كأس زايد للأندية الأبطال.
موعد مشاهدة مباراة الوصل والاتحاد مباشر اليوم في تمام الـ
5:30 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 4:30 مساءاً بتوقيت مصر .
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بث مباشر اليوم 30-9-2018 كأس زايد للأندية الأبطال.
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