محمد صبحي يبكي على الهواء.. ويوجه رسالة قوية للشباب (فيديو)



وأشار "صبحي"، في لقاء مع قناة المحور الفضائية، أن العرب يشترون الأسلحة من الغرب لكي يحاربوا بها أنفسهم، لافتا إلى وجود خطة وضعها "برنارد لويس" لتقسيم دول المنطقة لعدة دول، وبينها مصر التي وضع لها خطة تقسيم لأربعة دول.



ووجه رسالة إلى الشباب المقبلين على الزواج: "بلاش نفكر في النيش"، موضحا أن إمكانياتهم قليلة ولا يريدون أن ينتقص من منزلهم شيء.



كما وجه رسالة أخرى إلى زوجته الراحلة "نيفين رامز"، وبكى على الهواء قائلا: "أنا بشوفها في المسرح والكواليس.. هي موجودة"، مؤكدا أنه رفض ترك منزله بعد وفاتها، موضحا أنه يقول ذلك لأن الشباب لا يركزون على شيء من الزواج إلا "الكوشة" فقط.

قال الفنان محمد صبحي، إن الثورات ليست اختراعا ولكنها فكر، لافتا إلى أن الأموال التي خسرتها مصر في الثورة ومكافحة الإرهاب كانت ستجعل المواطن يعيش كأعظم مواطن في المنطقة العربية.