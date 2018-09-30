بث مباشر مباراة شاهد الاتحاد والوصل HD يوتيوب مشاهدة مباراة الاتحاد والوصل HD

بث مباشر مباراة شاهد الاتحاد والوصل HD يوتيوب مشاهدة مباراة الاتحاد والوصل، يواجه فريق الاتحاد السعودي نظيره الوصل الإماراتي اليوم الأحد 30-9-2018 في الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات إياب دور الـ32 للبطولة العربية للأندية الأبطال.

ويدخل اتحاد جدة مباراة اليوم تحت شعار لابديل عن الفوز، بعدما تعادل ذهابا على ملعبه بهدف لكل فريق، حيث تتطيح به نتيجة التعادل السلبي خارج المسابقة.

ويعيش الفريق السعودي حالة من عدم الاستقرار بعد إقالة رامون دياز المدير الفني للفريق، عقب سلسلة النتائج المتراجعة وحصد نقطة واحدة من 4 مباريات بالدوري السعودي جعلته في المركز الأخير بجدول الدوري السعودي، وتعادل الفريق في أخر مواجهاته أمام الوحدة بهدفين لكل فريق.

وسيفتقد الاتحاد نجم الفريق الأول فهد المولد بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

بينما يعيش فريق الوصل حالة من الاستقرار بعد الفوز في مباراته الأخيرة على الإمارات بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة للدوري الإماراتي، ويحتل الفريق المركز السادس برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وخسارة وحيدة.

ويأمل الفريق الإماراتي في تحقيق الفوز ومواصلة المشوار في البطولة العربية وتحقيق نتائج مميزة.

وسيدخل الفريق الإماراتي اللقاء مكتمل العدد في مواجهة النمور، ومن المنتظر أن يقود كايو كانيدو هجوم الفريق الإماراتي.

وتقام مباراة الوصل الإماراتي والاتحاد السعودي في الرابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة وتذاع المباراة على قناة أبوظبي الرياضية.