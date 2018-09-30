"رسلان": 2% من العاملين على تشغيل قطارات السكك الحديدية يتعاطون مخدرات



وأوضح "رسلان"، في تصريحات تلفزيونية، أنه في حالة ثبوت نسبة إيجابية من التحليل، أي أنهم يتعاطون مخدرات، يتم وقف العامل عن التشغيل لمدة ستة أشهر، لافتا إلى أن العينات الإيجابية كانت حوالي من 1.5 إلى 2%.



ولفت إلى أن بعض العاملين كانوا يرفضون أخذ العينات منهم، ولكن تم اتخاذ قرار بأنه يتم اعتباره كمن ثبت عليه نتيجة إيجابية ويتم وقفه عن العمل لحين إجراء التحليل الكامل بالنسبة له.

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن تحليل المخدرات يتم إجراؤه على جميع العاملين على تشغيل القطاعات وليس سائقي القطارات فقط، وتم الاتفاق مع صندوق مكافحة الإدمان بوزارة التضامن لأخذ عينات عشوائية من العاملين.