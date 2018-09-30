خالد الجندي: الجن أجهل مما نتخيل.. والعلم يجعله ينهار



وأضاف "الجندي"، في لقائه مع فضائية "dmc"، أن الجن أجهل مما نتخيل، وعندما تم مقابلته بالعلم ينهار، مؤكدا أن العلم أقوى من الجن، مستشهدًا بالآية التي تقول: "قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ".



وردًا على مسألة وجود الأعمال، قال: "كلهم كدابين وأفاقين، ولو واحد بيدعي أنه صح، يعمل سحر علشان يمنعني بالكلام.. مشكلة مصر الإرهابيين ولو في ساحر يقدر يدلنا علي الارهابيين والبترول وينفع البلد انا خدامة".





أكد الشيخ خالد الجندي، أحد علماء الأزهر الشريف، أن هناك صور مختلفة من التراث الإسلامي، تثبت أن الجن "أتفه مما يتخيله عقل"، مشددًا على أن القرآن يؤكد أن الجن لا يعلم الغيب، ولكن مازال هناك من الشيوخ من يدعي ذلك.