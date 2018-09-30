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عمرو أديب: مستقبل رونالدو الكروي في خطر بعد اتهامه بالاغتصاب (فيديو)

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 05:58 ص
عمرو أديب: مستقبل رونالدو الكروي في خطر بعد اتهامه بالاغتصاب (فيديو)
رونالدو
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الفجر الرياضي
 

 

فجر الإعلامي عمرو أديب مفاجأة من العيار الثقيل، فيما يخص أزمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، واتهامه بالاغتصاب، الأمر الذي قد يهدد مستقبله الكروي.

 

وقال أديب خلال تقديمه لبرنامجه المذاع عبر قناة "ام بي سي مصر": "رونالدو خرج في فيديو وهو لا يفعل ذلك أبدا من أجل الدفاع عن نفسه بعد اتهام فتاة له باغتصابها وقال أن هذا الأمر كان برضاها".

 

وتابع: " الفتاة صاحبة الواقعة أكدت أن ما حدث من رونالدو معها لم يكن برضاها وبالتالي ستكون هناك أزمة كبيرة للاعب الذي ربما مستقبله مهدد ولن يلعب كرة القدم مجددا".


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