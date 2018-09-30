محمد صبحي: جميل راتب بكى في عيد ميلاده قبل وفاته بأسابيع لهذا السبب





وصف الفنان محمد صبحي، الفنان الكبير الراحل جميل راتب، بـ"المعلم الحقيقي والرجل العظيم"، مشيرًا إلى أنه كان بمثابة أبيه وكان يعتبره في منزلة الإبن.





وأكد صبحي، خلال لقائه في رنامج "هو ده"، المذاع على قناة "المحور"، إن الفنان الراحل جميل راتب كان لديه نبل إنساني وكان بداخله طفل بريء.





وتابع: "قبل وفاته بـ3 أسابيع يوم عيد ميلاده بكى في صدري ووصف لي هو مستني إيه؟، ومش خايف وكان عايز يستريح".







