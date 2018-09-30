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بعد أسبوعين من طرحها.. تعرف على عدد مشاهدات"حبيبي غير" لدوللي شاهين (فيديو)

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 05:32 ص
بعد أسبوعين من طرحها.. تعرف على عدد مشاهداتحبيبي غير لدوللي شاهين (فيديو)
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الفجر الفني
 

حققت حتى الآن اغنية "حبيبي غير" للمطربة اللبنانية دوللي شاهين أكثر من 220,032 مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. 

وتقدم دوللي شاهين، للمرة الثانية نفسها للجمهور من خلال الأغنية بوصفها مخرجة الكليب. 

يذكر أن "دوللي" قامت بخضو تجربة الإخراج لأول مرة خلال كليب أغنيتها "يا حلو صبح" من تراث الفنان الراحل محمد قنديل، وهي كلمات مرسى جميل وألحان محمد الموجى، وظهرت بشكل كلاسيكى لتتناسب مع طبيعة الأغنية.


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