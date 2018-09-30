ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاصفة قوية تضرب اليونان وتتسبب في سيول

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 05:07 ص
عاصفة قوية تضرب اليونان وتتسبب في سيول
عاصفة
طباعة
 

تسببت الرياح والأمطار الغزيرة في حدوث سيول بمناطق في اليونان، عندما ضربت عاصفة البلاد.


وظلت السفن في الموانئ الرئيسية لليونان، وتعطلت حركة المرور في مناطق مختلفة، حيث غمرت مياه السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة الطرق، وألقت الرياح سلال القمامة في شوارع أثينا، وتسببت في انقطاع الكهرباء وسقوط الأشجار في أنحاء البلاد.

وأثرت العاصفة المدارية حتى الآن على مناطق في شبه جزيرة بيلوبونيز، وقال بيتروس تاتوليس، الحاكم الإقليمي، إن "بيلوبونيز متماسكة على الرغم من التأثير والآثار الجانبية لهذه الظاهرة المناخية الشديدة"، وأضاف أن أضرارا لحقت بالمنازل والحقول والبنية التحتية.

وانخفضت درجات الحرارة على نحو غير متوقع بنحو عشر درجات مئوية هذا الأسبوع، وبلغت سرعة الرياح 100 كيلومتر في الساعة في مناطق عديدة، ومن المتوقع أن تشتد سرعة الرياح.

المزيد عن: عاصفة سيول اليونان أمطال أثينا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العرب للأندية الأبطال
الوصل - الإمارات
-
x
16:30
-
الاتحاد - السعودية
النادي الصفاقسي - تونس
-
x
21:00
-
النفط - العراق
الدوري الإنجليزي الممتاز
كارديف سيتي
-
x
17:00
-
بيرنلي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
فياريال
-
x
16:15
-
بلد الوليد
الدوري الإيطالي
ساسولو
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
18:00
-
الانتاج الحربي
مصر المقاصة
-
x
21:00
-
الداخلية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/30/2018 6:20:12 AM