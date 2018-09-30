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"حظك اليوم برج الحمل الأحد 30 سبتمبر 2018"

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 05:04 ص
حظك اليوم برج الحمل الأحد 30 سبتمبر 2018
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج الحمل21 مارس الی 19 أبریل) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".

                                

برج الحمل:                  

يجب أن تكون أكثر حذرًا في العمل، فأنت سريع الغضب مع الزملاء. يجب أن يكون هدفك الجودة وليس الكمية! كن دبلوماسيًا فيما يتعلق بالخلافات. هذا ينطبق على الأمور الشخصية. أنت تعادي الآخرين بصورة متكررة. يجب أن تتواصل أكثر مع أحبائك حتى يفهموا كيف تسير الأمور معك. أنت تشعر بالإحباط الشديد بداخلك؛ حاول أن تجد بعض السلام. ما رأيك في رحلة قصيرة أو ممارسة بعض الرياضة من أجل التوازن؟ 


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