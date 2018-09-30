"حظك اليوم برج السرطان الأحد 30 سبتمبر 2018"
الأحد 30/سبتمبر/2018 - 05:04 ص
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وحظك اليوم لبرج (برج السّرطان - من 22 یونیو الی 22 يولیو) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء
الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".
برج السّرطان:
يبدو في الوقت الحالي أنك تواجه عددًا متزايدًا من التعقيدات غير المتوقعة. لا يقع اللوم على من هم حولك – في بعض الأحيان تكون أنت المخطئ. حاول أن تظل هادئًا وأن ترى العقبات الموجودة في طريقك كوسيلة لاكتشاف مداخل جديدة. اعد اكتشاف هدوئك وسوف تخرج من هذه المرحلة أقوى.
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