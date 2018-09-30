الأرقام تتحدث.. البلجيكي هازارد "حاوي" لا يزال في جرابه الكثير

واصل الساحر البلجيكي إيدين هازارد تألقه مع فريقه تشيلسي خلال مواجهة ليفربول مساء السبت على ملعب "ستامفورد بريدج" بالعاصمة الانجليزية لندن، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي "البريميرليج" موسم (2018-2019)، وسجل هدف رائع لفريقه في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

هازارد الذي انضم لصفوف فريق تشيلسي في عام 2012 قادمًا من نادي ليل الفرنسي، أصبح من أهم الأوراق الرئيسية في صفوف الفريق اللندني والذي يعتمد عليه في تحقيق الانتصارات وتسجيل الأهداف الحاسمة.

خاض اللاعب البلجيكي خلال مسيرته مع تشيلسي حتى الآن (308 مباراة) بواقع (23610 دقيقة لعب)، سجل (96 هدفًا)، وصنع (77 هدفًا)، أكثر مواسمه تهديفًا في الدوري الانجليزي كان موسم 2016-2017 وسجل (16 هدفًا)، حصل "هازارد" على 16 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء وحيدة خلال مسيرته مع البلوز.

أما مع منتخب بلجيكا لعب "هازارد" 96 مباراة دولية بواقع (6660 دقيقة)، وسجل 27 هدفًا وصنع 26 هدف.

في الموسم الحالي خاض "هازارد" 8 مباريات مع فريق تشيلسي (7 بالدوري الإنجليزي – 1 بكأس الرابطة الإنجليزية)، بواقع (521 دقيقة لعب)، سجل (7 أهداف) بمعدل (هدف كل 74 دقيقة)، وصنع هدفين، وسجل "هاتريك" وحيد هذا الموسم في شباك كارديف سيتي بالجولة الخامسة.

حصل "هازارد" على 5 بطولات خلال مسيرته مع تشيلسي حتى الآن وهي (الدوري الإنجليزي "2" – كأس الاتحاد الانجليزي "1" – كأس الرابطة الإنجليزية "1" – الدوري الأوروبي "1")، ويتطلع النجم البلجيكي لزيادة غلته من البطولات مع البلوز في الموسم الحالي.

ورغم تألق هازارد مع تشيلسي في البطولات المختلفة، وكذلك تألقه اللافت للأنظار مع منتخب بلجيكا في كأس العالم وإحرازه 3 أهداف، وقيادة منتخب بلاده للحصول على المركز الثالث في المونديال، إلا أن الاتحادين الأوروبي والدولي تجاهلاه تمامًا في اختياراتهم بالقائمة النهائية لجائزتي الأفضل في أوروبا والعالم لعام 2018 والذي توج بهما مؤخرًا الكرواتي لوكا مودريتش.