22 لاعبا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب

اختار محمد محسن أبو جريشة، مدرب الإسماعيلي، 22 لاعبا في قائمة فريقه التي تستعد لخوض منافسات الدوري المصري أمام المقاولون العرب، والمقرر إقامتها غدا الإثنين، في الجولة التاسعة.

وجاءت قائمة الدراويش على النحو التالي:

حراسة المرمى .. عصام الحضرى – محمد مجدى – محمد فوزى.

خط الدفاع .. محمد هاشم – محمد مجدى – محمود متولى -ريتشارد بافور – علاء عبد العظيم – طارق طه – أحمد أيمن.

خط الوسط .. حسنى عبد ربه – عماد حمدى – محمد الشامى – عبد الرحمن مجدى -لسعد الجزيرى – نادر رمضان – وجيه عبد الحكيم – محمد صادق – كريم بامبو.

خط الهجوم .. كريستوفر ميندوجا – شكرى نجيب – أوكيكى أفولابى.