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رئيس المصري: سنخوض مباراتنا المقبلة أمام المقاولون على ملعبنا

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 03:37 ص
رئيس المصري: سنخوض مباراتنا المقبلة أمام المقاولون على ملعبنا
سمير حلبية
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ريهام عبد المحسن
 

أكد سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري، أن فريقه سيخوض مباراته المقبلة أمام المقاولون العرب، على ملعب الفريق البورسعيدي.

 

وقال حلبية في تصريحات هاتفية لفضائية بيراميدز، مساء السبت: " جمهور المصري أثبت مثاليته في التشجيع في الفترة الأخيرة".

 

وأضاف: "سنخوض جميع مبارياتنا في الفترة المقبلة على ملعبنا أو القاهرة ماعدا مبارتي الأهلي والزمالك".

 

واختتم حلبيه تصريحاته قائلاً: "سنخوض مباراتنا المقبلة على ملعبنا أمام المقاولون".

 

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