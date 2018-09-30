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مجلس المصري يشيد بإنجاز فريق الجودو

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 03:33 ص
مجلس المصري يشيد بإنجاز فريق الجودو
حسن عمار
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نيرة الجابري
 

أبدى حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري والمشرف على النشاط الرياضي بالنادي، سعادته بهذا الإنجاز الكبير الذي حققه فريق الجودو.

 

وأضاف عمار أن تلك السعادة تكمن في حداثة تكوين فريق المصري للجودو، والذي لم يمر على تكوينه سوى عام واحد فقط.

 

أشار عضو المجلس إلى أن تحقيق هذا الانجاز في هذا المحفل الدولي المهم، جاء ليؤكد صحة وجهة نظر مجلس إدارة النادي المصري والذي وافق على الاشتراك بالبطولة تكريماً للاعبي الجودو وجهازهم الفني على مجهودهم الكبير طوال العام الماضي، والذي كان من ثماره اعتلاء منصة التتويج في عدد كبير من البطولات المحلية التي شارك فيها المصري على مدار العام.

 

 

 

 

المزيد عن: فريق الجودو رياضة حسن عمار المصري اخبار الرياضة
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