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مليوني مشاهدة لأغنية نانسي عجرم الجديدة "بدنا نولع الجو" (فيديو)

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 03:30 ص
مليوني مشاهدة لأغنية نانسي عجرم الجديدة بدنا نولع الجو (فيديو)
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الفجر الفني
 

حقق كليب "بدنا نولع الجو" للنجمة اللبنانية نانسي عجرمن أكثر من  مليوني مشاهدة في يومين بعد طرحه بقناتها الرسمية بموقع يوتيوب.

وتظهر نانسي في الكليب بلوك كاجوال وتقدم وصلات رقص وسط أجواء مرحة التي تتماشى مع أجواء الأغنية التي تدعو للفرح والتفاؤل. 

وبعد فترة تطرح نانسي كليب جديدا بعنوان "الحب زي الوتر" من ألبومها الأخير حاسة بيك وذلك قبل توقف أنشطتها الفنية بسبب حملها في طفلتها الثالثة.
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