سلة سموحة 13 بنين (أ) تفوز على الأوليمبي بدوري المنطقة

واصل فريق نادي سموحة لكرة السلة تحت 13 سنة بنين (أ) بقيادة أحمد كامل انتصاراته وعروضه القوية في بطولة منطقة الإسكندرية لكرة السلة، وحقق فوزا جديدا وتغلب على نظيره الأوليمبي (أ) 38/15 بعد عرض قوي لنجوم سموحة المتألقين وأداء فني ومهاري وخططي متميز.

وكان الفريق قد استهل مبارياته بالفوز على نظيره سان مارك (أ) 39/5 ثم الجياد في مباراة لم تكتمل لانسحاب الجياد في شوطها الرابع وكانت النتيجة 32/7.

يضم الفريق كل من محمد مصطفى وجمال عصام وسمير منسي ويحيى كاكا وعمرو طلبه ومهند شريف وبسام شريف وأحمد علوش وعبد الله حجاج وكريم منتصر ومحمد هشام ومروان تامر ومازن مصطفى ومعاذ جابر وأحمد أبو كيله وعمر وهدان.

يضم الجهاز الفني: الكابتن أحمد كامل مدرب والكابتن هشام محمد لياقة بدنية تحت إشراف طارق وصفي مدير فني قطاع الناشئين وعماد هاشم المدير الإداري وأحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري بقيادة أشرف توفيق المدير الفني لجهاز كرة السلة.