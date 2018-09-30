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خبير لوائح: مرتضى منصور لا يحق له حضور مباريات الزمالك كمشجع

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 03:12 ص
خبير لوائح: مرتضى منصور لا يحق له حضور مباريات الزمالك كمشجع
مرتضى منصور
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الفجر الرياضي
 

 

أكد محمد بيومي خبير اللوائح الدولية أن اللجنة الأولمبية الدولية لا تتدخل في النزاعات الداخلية، مشيرا إلى أن اللجنة الأولمبية المصرية أخطأت في شكوى رئيس الزمالك مرتضى منصور إلى الأولمبية الدولية.

 

وقال بيومي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة " الأولى": "  لا أجد تفسيرا لتصريحات اللجنة الأولمبية المصرية بعرض أمر رئيس الزمالك مرتضى منصور على اللجنة الأولمبية الدولية التي لا تتدخل في أي نزاعات داخلية".

 

وأضاف: " من حق رئيس الزمالك مرتضى منصور تكليف أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الزمالك لتسيير أمور النادي خلال مرحلة الإيقاف ومن حق مرتضى بعد التظلم في الاتحاد الإفريقي التوجه للمحكمة الرياضية الدولية ويستغرق التظلم 7 أشهر وليس من حق رئيس الزمالك حضور المباريات كمشجع".

المزيد عن: مرتضى منصور رياضة اللجنة الاوليمبية الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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