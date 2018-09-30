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"الثقب الأزرق" اكتشفه طيارين إسرائيليين.. و"شيخ الغواصين" يكشف أسرار جديدة عن المنطقة

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 03:17 ص
الثقب الأزرق اكتشفه طيارين إسرائيليين.. وشيخ الغواصين يكشف أسرار جديدة عن المنطقة
غوص - ارشيفية
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نعيم يوسف
 
نفى طارق عمر المصري، شيخ الغواصين في "دهب" ما تردد في بعض وسائل الإعلام من أن منطقة "الثقب الأزرق" خطيرة.

وأكد المصري، أن هذه المنطقة جميلة، وخلابة ويأتي لها الناس من كل أنحاء العالم ليتمتعوا بجمالها، مؤكدا أنه يتطوع لانتشال الغرقى، والخطورة الوحيدة تكمن في قلة خبرة الغواص في النزول للأعمال.

وتابع أن الغواص المصري لديه الكثير من الإمكانيات، ويقوم بمهمات يفشل فيها الغواصين الأجانب.

وأشار إلى أن طيارين إسرائيليين اكتشفوا المنطقى، لافتًا إلى نسبة كبيرة من حالات الغرق تحدث بسبب إصرار البعض على الغوص لمسافة أبعد، دون الأجهزة والأدوات اللازمة لذلك، أما ما يتداول عن سر اللعنة، فأوضح بأنها مجرد إشاعات.

 ونفى ما يتداوله البعض بأن إحدى فتيات البدو لقيت حتفها داخل الثقب الأزرق، وأنها تخطف الشباب الذين يغوصون داخله، نافيًا ما تردد عبر بعض المواقع الإلكترونية عن انتشال 150 غواص من داخل الثقب الأزرق، مؤكدًا أن عدد الذين لقوا حتفهم داخل الثقب لا يتجاوز 60 شخصًا.

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