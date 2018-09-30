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"القرية الفرعونية".. حكاية مكان تفوح منه رائحة عبق الماضي ‪(صور)‬

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 03:07 ص
القرية الفرعونية.. حكاية مكان تفوح منه رائحة عبق الماضي ‪(صور)‬
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إسماعيل منطاوي تصوير: بلال أحمد
 
تعتبر القرية الفرعونية ""pharonic village من أهم وأفضل الأماكن السياحية في محافظة الجيزة التي تضم العديد من المعالم السياحية، فهي مكان مثالي للتعرف على التاريخ المصري والحضارة الفرعونية والتعرف على أنماط الحياة السائدة التي شاهدتها تلك العصور.

وعندما تطأ قدميك داخل القرية الفرعونية تشعر وكأنك عدت للزمن آلاف السنين، لما تشاهده من تاريخ مصر الفرعوني والحياة الريفية التي تراها وأبراج الحمام، بالإضافة إلى هواء نهر النيل النقي.

رصدت عدسة "الفجر" العروض التي تقدمها القرية الفرعونية عن طريق أناس مرتدين زيًا فرعونيًا ويحاكون عيشة الريف من خلال صناعة الفخار وصيد الأسماك وحصد الزرع، بالإضافة إلى تحف من الزجاج داخل فرن مصنوع من طين.

وتحتوي القرية على العديد من الأشكال الفرعونية المصنعة لامتاع زوارها بتاريخ مصر منذ آلاف السنين.

ومن خلال رحلة نيلية يمكنك التعرف على القرية ومعالمها ومبانيها وما تحتويها وحتى الشخصيات التاريخية.
"القرية الفرعونية".. حكاية مكان تفوح منه رائحة عبق الماضي ‪(صور)‬
"القرية الفرعونية".. حكاية مكان تفوح منه رائحة عبق الماضي ‪(صور)‬
"القرية الفرعونية".. حكاية مكان تفوح منه رائحة عبق الماضي ‪(صور)‬
"القرية الفرعونية".. حكاية مكان تفوح منه رائحة عبق الماضي ‪(صور)‬
"القرية الفرعونية".. حكاية مكان تفوح منه رائحة عبق الماضي ‪(صور)‬
"القرية الفرعونية".. حكاية مكان تفوح منه رائحة عبق الماضي ‪(صور)‬
"القرية الفرعونية".. حكاية مكان تفوح منه رائحة عبق الماضي ‪(صور)‬
"القرية الفرعونية".. حكاية مكان تفوح منه رائحة عبق الماضي ‪(صور)‬
"القرية الفرعونية".. حكاية مكان تفوح منه رائحة عبق الماضي ‪(صور)‬
"القرية الفرعونية".. حكاية مكان تفوح منه رائحة عبق الماضي ‪(صور)‬
"القرية الفرعونية".. حكاية مكان تفوح منه رائحة عبق الماضي ‪(صور)‬
"القرية الفرعونية".. حكاية مكان تفوح منه رائحة عبق الماضي ‪(صور)‬
"القرية الفرعونية".. حكاية مكان تفوح منه رائحة عبق الماضي ‪(صور)‬
"القرية الفرعونية".. حكاية مكان تفوح منه رائحة عبق الماضي ‪(صور)‬
"القرية الفرعونية".. حكاية مكان تفوح منه رائحة عبق الماضي ‪(صور)‬
"القرية الفرعونية".. حكاية مكان تفوح منه رائحة عبق الماضي ‪(صور)‬
المزيد عن: مصر القرية الفرعونية اخبار مصر
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