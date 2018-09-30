سعيد عبدالحافظ: الاختفاء القسري "موضة" ونوع من المكايدة في الدولة



وأضاف "عبدالحافظ"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة cbc الفضائية، أن من يروجون لهذا الملف، أغراضهم سياسية وليست حقوقية، ورد مصر على ذلك يؤكد أن الدولة ليس لديها ما تخفيه.



وتابع رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان، أن هذا الملف سياسيا، مضيفًا: "الاختفاء القسري دي موضة بدأت مع الدولة المصرية الجديدة كنوع من المكايدة في النظام المصري".

قال سعيد عبدالحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان، إن ملف الاختفاء القسري في مصر في الأمم المتحدة تم حسمه، ويعتبر ملف جيد جدًا، لأن السلطات المصرية ردت على 80% من الحالات التي استفسر عنها المقرر الخاص بهذا الملف بالأمم المتحدة.