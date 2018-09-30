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مفاجأة صادمة لعشاق مسلسل "I'm Dying Up Here"

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:58 ص
مفاجأة صادمة لعشاق مسلسل I'm Dying Up Here
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أعلن القائمون على مسلسل الدراما I'm Dying Up Here، عن مفاجأة ثادمة لعشاق المسلسل وذلك بعد إعلانهم توقف عرض المسلسل بعد تأديتهم. 
 
مسلسل I'm Dying Up Here عرض لأول مرة 4 يونيو عام 2017، وكانت آخر حلقة من الموسم الثانى عرضت يوم 8 يوليو الماضى، ليحظى بتقييم 7.4 عبر موقع IMDB.

وتدور أحداث مسلسل I'm Dying Up Here، فى عام 1970، فى لوس أنجلوس، حيث تقف المتسابقات الكوميدية على خشبة المسرح، من أجل الشهرة والثروة، للتسابق من أجل الظهور على عرض جونى كارسون، وتقوم ببطولة المسلسل ميليسا ليو، الحائزة على جائزة أوسكار، وتقود النادى كوميدى.


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