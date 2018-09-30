خبير موارد مائية يكشف موعد الملء الأول لسد النهضة.. وكيف استعدت مصر لذلك



وتابع "نور الدين"، في لقاء مع قناة "القاهرة والناس" الفضائية، أن الشركة الإيطالية المنفذة للجسم الأسمنتي الرئيسي للسد تطلب نصف مليار دولار غرامات تأخير من أثيوبيا، والشركة المسئولة عن تصنيع التوربينات فشلت في تصنيعها، ورئيس الوزراء الجديد "أبي أحمد" أعلن عن إلغاء تكليف هذه الشركة وإسناد التصنيع لشركة أخرى وهذا سيأخذ وقت.



وأضاف خبير الموارد المائية، أنه كان من المقرر أن يتم هذه السنة الملء الأول للسد، ما يترتب عليه نقص المياة القادمة لمصر، حيث استعدت القاهرة بتقليل زراعة المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز، ولكن لم يتم ملء السد والعمل متوقف حاليا.



ولفت إلى أن المسئولين حملوا الشعب وعودا كبيرة فاقت إمكانيات أثيوبيا المالية والتنفيذية، وكان الموضوع سياسي أكثر مما هو فنيات.

قال الدكتور نادر نور الدين، خبير الموارد المائية والزراعة، إن كل الظروف الحالية في مسألة سد النهضة في صالح مصر، لافتا إلى أن العمال يقومون بإضراب لأنهم لم يحصلوا على راتبهم منذ ثلاثة أشهر والعمل في السد متوقف.