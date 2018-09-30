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هازارد يعترف: كنت أود الرحيل عن تشيلسي ولكني الآن يمكنني البقاء حتى الاعتزال

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:25 ص
هازارد يعترف: كنت أود الرحيل عن تشيلسي ولكني الآن يمكنني البقاء حتى الاعتزال
هازارد
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منى العوضي
 

أكد إيدين هازارد، نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، أنه قد يبقى مع البلوز فترة طويلة، مشيرًا إلى أنه أصبح قرار سهل بعد فشل انتقاله للريال هذا الصيف.

 

وقال ‏هازارد عن تجديد عقده: "يمكنني البقاء هنا حتى نهاية مسيرتي أو الرحيل خلال عام أو اثنين، قرار التجديد والبقاء سيكون سهل".

 

وتابع حديثه: "تشيلسي أصبحوا جزء من حياتي وعائلتي سعيدة في لندن وأنا سعيد في تشيلسي وأحب لندن".

 

وأوضح ‏هازارد: "علي أن أعترف، بعد كاس العالم أردت الرحيل، حلمي كان اللعب في أسبانيا لكن هذا لم يحدث".

 

وسجل هازارد هدفًا رائعًا في مرمى ليفربول في الجولة السابعة من البريميرليج ويقدم البلجيكي مستوى مميز وجاذب لأنظار عشاق الدوري الإنجليزي.

 

المزيد عن: هازارد رياضة تشيلسي الدوري الإنجليزي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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