نجم الأهلي السابق: حاولت مصالحة حسن حمدي مرارا وتكرارا ولكنه يتهرب دائما

أكد مصطفى يونس نجم النادي الأهلي السابق، أنه حاول مرارًا وتكرارًا مصالحة حسن حمدي رئيس مجلس إدارة القلعة الحمرء الأسبق ولكن الأخير رفض.

وقال مصطفى يونس في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "حاولت أصالح حسن حمدي أكتر من مرة ولكنه كان بيتهرب مني".

وأضاف: "حسن حمدي هرم من أهرامات النادي الأهلي، له الحق في قراره لانني كنت قاصي عليه".

وأضاف لاعب الأهلي السابق: "مكنش في حاجة شخصية بيني وبينه".