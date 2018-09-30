وزير التعليم: إعفاء طلبة المدارس اليابانية بالصعيد من مصروفات "التيرم الثاني"



وأشار وزير التربية والتعليم في تصريحات بمؤتمر صحفي، إلى أن البعض يشكك في المنظومة التعليمية، معلقا: "أول ما المدارس اليابانية اتفحت كله سكت".



وعلق الوزير على الفيديو الذي تم تداوله لطفل صغير يبكي، وقال ساخرا: "بجد فيه طفل بيعيط في الحضانة!! لا دي حاجة تخض!! حاجة مبتحصلش بصراحة"، متسائلا عن هوية من قام بتصوير الفيديو.



كما أعلن عن إعفاء الطلبة الذي يدرسون بالمدارس اليابانية بالصعيد، من مصروفات الفصل الدراسي الثاني، لافتا إلى أن عدد منهم كانوا في المدارس الخاصة ولم يتسنى لهم الحصول على أموالهم مرة أخرى، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يريد التوسع في هذه التجربة وبناء 100 مدرسة.

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم والتعليم الفني، انتظام العملية التعليمية في الأسبوع الأول، مشددًا: "بنتحاسب على ورث"، لافتا إلى أن الكثافة في الفصول في مناطق معينة وليس كل المناطق.