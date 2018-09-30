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الممثلة كلير فوي تكشف عن صراعها مع القلق النفسي منذ طفولتها

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 01:57 ص
الممثلة كلير فوي تكشف عن صراعها مع القلق النفسي منذ طفولتها
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وكالات
 
كشفت الممثلة البريطانية كلير فوي، عن صراعها مع مرض القلق النفسي وكيف أن عملها كممثلة أدى إلى سوء حالتها.

وقالت كلير، 34 عاما، في مقابلة مع صحيفة الغارديان البريطانية، إنها تعاني من القلق منذ طفولتها لكن الأوضاع "انفجرت" وأصبحت أسوأ منذ أن عملت بالتمثيل.

والقلق هو شعور غير سار يكون مصحوبا بعد الارتياح والخوف والجزع من أحداث متوقعة، ومن غير المعروف أسباب تحفيزها أو مسبباتها.

وحصلت الممثلة البريطانية مؤخرا على جائزة إيمي، عن أداء دور الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا في مسلسل "زا كراون" على شبكة نتفليكس.

واعترفت بأن حالتها المرضية تعني أنها تتشكك دائما في قدراتها وتسيطر عليها الأفكار السلبية.

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