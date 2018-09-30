عاجل.. بشرى سارة للعاملين بشركات القطاع العام



ولفت "توفيق" في لقاء مع قناة Extra News الفضائية، أن الشركات الخاسرة عددها 26 شركة، تم اتخاذ قرار بإغلاق واحدة فقط وهي "القومية للأسمنت"، وسيتم وضع الباقي في خطة التطوير.



وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أن الـ25 شركة المتبقية ستتحول من شركات خاسرة إلى رابحة، خلال فترة تتراوح من 18 إلى 30 شهرًا، مع زيادة حقيقية للأجور مع زيادة عدد العاملين، لأنها ستنتج، ولن يتم تحميل الأجور أو الزيادة على ميزانية الشركة لتتراكم وتخسر.

أكد الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أن خسائر شركات القطاع العام تصل لمئات الملايين سنويا يدفع ثمنها الشعب المصري، ويجب تطويرها.