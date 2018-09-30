ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

لاجئة سورية تصفع ليندسي لوهان على وجهها في الشارع لهذا السبب (فيديو)

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 01:48 ص
لاجئة سورية تصفع ليندسي لوهان على وجهها في الشارع لهذا السبب (فيديو)
طباعة
سبوتنيك
 

تتعرض الممثلة الأمريكية، ليندسي لوهان، لانتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مضايقتها لأسرة مشردة في الشارع.

وأذاعت لوهان فيديو مباشر عبر حسابها على "إنستغرام"، وهي تتتبع عائلة مشردة في الشارع، وتحاول فصل ابنهما عن الوالدين.

وتزعم ليندسي لوهان أن العائلة المشردة من سوريا، بحسب ما تشير في الفيديو، الذي صورته ليلا.

وعندما وصلت لوهان للأسرة المشردة في الشارع، وجهت حديثها للابن قائلة له: "أتريد أن تأتي معي، سأعتني بك، هل تريد البقاء في فندق الليلة؟ هل ترغب في مشاهدة الأفلام؟ سيكون من الرائع مشاهدة فيلم على التلفزيون أو الكمبيوتر".

وعندما رفض الوالدين عرض ليندسي لوهان، أصبحت أكثر حدة معهما، وواجهتهما قائلة: "ليس من المفترض أن يكون لديكم ابنا نائم على الأرض". 

وقالت للأم: "يجب أن تعملي بجد ويجب أن تبذلي كل ما في وسعك من أجل أطفالك، وذلك لكي يتمتعوا بحياة أفضل".

وتابعت: "إذا عرض شخص عليكم وأقصد أنا سريرا ومنزل لابنكم، فيجب أن تعطوه لي، وهو سوف يعود إليكم".

وقالت لوهان للابن: "لن أغادر المكان حتى أصطحبك معي، لقد علمت الآن من أنتم، فلا تعبثون معي".

بعدها، قامت الأسرة من مكانها ورحلت، لتتتبعهم ليندسي لوهان في الشارع، ولكن تحول الموقف إلى أكثر عدائية، عندما قامت الأم بتوجيه صفعة على وجه لوهان، لكي لتتركهم يمضون في طريقهم.

وعبرت لوهان عن صدمتها البالغة من صفع المرأة المشردة لها، وأخذت تبكي.

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا ليندسي لوهان لاجئة فن سينما سورية دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك لبرنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب على MBC مصر؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العرب للأندية الأبطال
الوصل - الإمارات
-
x
16:30
-
الاتحاد - السعودية
النادي الصفاقسي - تونس
-
x
21:00
-
النفط - العراق
الدوري الإنجليزي الممتاز
كارديف سيتي
-
x
17:00
-
بيرنلي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
فياريال
-
x
16:15
-
بلد الوليد
الدوري الإيطالي
ساسولو
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
18:00
-
الانتاج الحربي
مصر المقاصة
-
x
21:00
-
الداخلية
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/30/2018 3:00:02 AM