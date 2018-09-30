لاجئة سورية تصفع ليندسي لوهان على وجهها في الشارع لهذا السبب (فيديو)

تتعرض الممثلة الأمريكية، ليندسي لوهان، لانتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مضايقتها لأسرة مشردة في الشارع.

وأذاعت لوهان فيديو مباشر عبر حسابها على "إنستغرام"، وهي تتتبع عائلة مشردة في الشارع، وتحاول فصل ابنهما عن الوالدين.

وتزعم ليندسي لوهان أن العائلة المشردة من سوريا، بحسب ما تشير في الفيديو، الذي صورته ليلا.





وعندما وصلت لوهان للأسرة المشردة في الشارع، وجهت حديثها للابن قائلة له: "أتريد أن تأتي معي، سأعتني بك، هل تريد البقاء في فندق الليلة؟ هل ترغب في مشاهدة الأفلام؟ سيكون من الرائع مشاهدة فيلم على التلفزيون أو الكمبيوتر".





وعندما رفض الوالدين عرض ليندسي لوهان، أصبحت أكثر حدة معهما، وواجهتهما قائلة: "ليس من المفترض أن يكون لديكم ابنا نائم على الأرض".





وقالت للأم: "يجب أن تعملي بجد ويجب أن تبذلي كل ما في وسعك من أجل أطفالك، وذلك لكي يتمتعوا بحياة أفضل".





وتابعت: "إذا عرض شخص عليكم وأقصد أنا سريرا ومنزل لابنكم، فيجب أن تعطوه لي، وهو سوف يعود إليكم".





وقالت لوهان للابن: "لن أغادر المكان حتى أصطحبك معي، لقد علمت الآن من أنتم، فلا تعبثون معي".





بعدها، قامت الأسرة من مكانها ورحلت، لتتتبعهم ليندسي لوهان في الشارع، ولكن تحول الموقف إلى أكثر عدائية، عندما قامت الأم بتوجيه صفعة على وجه لوهان، لكي لتتركهم يمضون في طريقهم.





وعبرت لوهان عن صدمتها البالغة من صفع المرأة المشردة لها، وأخذت تبكي.