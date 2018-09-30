مصطفى يونس يكشف طريقة "الصلح" بينه وبين محمود الخطيب

كشف مصطفى يونس نجم الأهلي السابق، طريقة الصلح التي تمت بينه وبين محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، بعدما هاجمه كثيرًا خلال السنوات الماضية.

وقال يونس في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن أحمد شوبير لاعب الأهلي السابق هاتفه، وكذلك علاء عبد الصادق عضو لجنة الكرة بالنادي ومصطفى عبده وعبد العزيز عبد الشافي نجمي الأهلي السابقين، مُكملًا: "الخطيب أروحله على إيدي ورجلي".

وتابع أن الخطيب أبلغ شوبير وزيزو وعبد الصادق وعبده أنه مشتاق لرؤيته، وهو علم بذلك وعندما تم إبلاغه بوجود ندوة في النادي رحب وتوجه للنادي فورًا لحضورها، مشيرًا إلى أنه بكى هو والخطيب لأنه عشق بالنسبة له.