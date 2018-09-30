"أديب" لـ محافظ دمياط: "سعيد إن حضرتك بتتنقلي بميكروباص"
الأحد 30/سبتمبر/2018 - 03:08 صنعيم يوسف
وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى منال عوض، محافظة دمياط، قائلاً: "انبسطت جدا لما عزلتي مسئول في إحدى قرى دمياط عشان الزبالة كتير".
وقال "أديب"، في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "mbc مصر"، الفضائية: "لو كل محافظ عزل مسئول عن الزبالة في القرية أو المدينة بتاعته.. أغلب المسئولين هيقعدوا في البيت لكن البلد هتنضف".
وأضاف: "أنا سعيد إن حضرتك بتتنقلي من غير مواكب.. بتتنقلي بميكروباص.. شكرا لحضرتك".
وقال "أديب"، في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "mbc مصر"، الفضائية: "لو كل محافظ عزل مسئول عن الزبالة في القرية أو المدينة بتاعته.. أغلب المسئولين هيقعدوا في البيت لكن البلد هتنضف".
وأضاف: "أنا سعيد إن حضرتك بتتنقلي من غير مواكب.. بتتنقلي بميكروباص.. شكرا لحضرتك".