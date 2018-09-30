بعد 72 ساعة من طرحها.. تعرف على عدد مشاهدات "خطوة" لمصطفى حجاج (فيديو)





حققت أغنية "خطوة" للمطرب مصطفى حجاج، أكثر من 590,686 ألف مشاهدة، وذلك منذ طرحها بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب في 28 سبتمبر الجاري.





أغنية "خطوة" من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع الموزع المغربى جلال الحمداوى، وهندسة صوتية لمهندس الصوت هانى محروس والفيديو كليب من إخراج نبيل مكاوى.





حجاج دائما مايفاجأ جمهوره بالاختلاف فى كليباته حيث حقق كليبه الاخير "100 وش" الذى قدمه مع تامر حسنى واحمد شيبه ودياب نجاحًا كبيرًا.