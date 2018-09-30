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خالد الجندي: "مفيش حاجة اسمها سحر"

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 01:24 ص
خالد الجندي: مفيش حاجة اسمها سحر
خالد الجندي
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نعيم يوسف
 
أكد الشيخ خالد الجندي، أحد علماء الأزهر الشريف، أن انتشار ظاهرة السحر سببه عدم وجود خطاب ديني قاطع، يؤكد ذلك، لافتا إلى أن بعض الشيوخ يمسك العصا من المنتصف، ولا يقول رأيا قاطعا.

وأضاف "الجندي"، في لقائه مع فضائية "dmc"، أن من يعملون في السحر هم إما ضحايا ومخدوعين، وإما نصابين، مشددًا: "يا جماعة مفيش حاجة اسمها سحر على سبيل الحقيقة".

وردًا على مسألة وجود السحر في القرآن، قال إن كافة آيات القرآن الكريم تثبت أن السحر لا حقيقة له، موضحا أن القرآن قال "يخيل إليه"، موضحا أن ذلك يحدث بتأثير الإيهام، ويتخيل الشخص ذلك.
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