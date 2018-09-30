ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

في 6 خطوات فقط.. كيفية إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 01:03 ص
في 6 خطوات فقط.. كيفية إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية
بطاقة تموين
طباعة
 
ناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين سرعة إضافة المواليد الجدد من أجل الاستفادة من الدعم، من خلال التوجه لمكاتب التموين أو الدخول لموقع دعم مصر، وذلك في ظل مجهودات الدولة لتقديم وتوفير سبل المساعدة للمواطنين تحرص كل الحرص لحصول كل اسرة على الدعم التمويني.

ومدت الوزارة موعد إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية حتى يوم 7 نوفمبر، وجاء القرار لإعطاء فرصة للمواطنين لإضافة أبنائهم على البطاقات.

 ولإضافة المواليد الجدد يمكن الدخول عبر رابط موقع دعم مصر الرسمي https://www.tamwin.com.eg/ واتباع الخطوات التالية:-

  1 -  ثم يجب إدخال رقم البطاقة الذكية الخاصة بك، ثم تحديد المحافظة التابع لها ثم كتابة الأرقام بشكل صحيح بالخانة أمامك.

 2 -  ثم عليك تحديد الأفراد المقيدين في البطاقة وإضافة الرقم القومي الخاص بكل مقيد.

 3 -  ثم الضغط على أيقونة تحديث البيانات.

4 -  ثم سيتم نقلك مباشرة لصفحة أخرى لاستكمال إدخال البيانات.

 5 - عليك إدخال رقم المحمول بالخانة الخاصة به.

 6 -  بجانب إدخال الرقم الأرضي وكذلك البريد الإلكتروني.

المزيد عن: وزارة التموين دعم مصر بطاقات تموينية التموين اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العرب للأندية الأبطال
الوصل - الإمارات
-
x
16:30
-
الاتحاد - السعودية
النادي الصفاقسي - تونس
-
x
21:00
-
النفط - العراق
الدوري الإنجليزي الممتاز
كارديف سيتي
-
x
17:00
-
بيرنلي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
فياريال
-
x
16:15
-
بلد الوليد
الدوري الإيطالي
ساسولو
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
18:00
-
الانتاج الحربي
مصر المقاصة
-
x
21:00
-
الداخلية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/30/2018 3:00:26 AM