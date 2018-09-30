عمرو أديب يوجه رسالة لـ محمد صلاح



وقال "أديب"، في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "mbc مصر"، الفضائية: "مش معنى إن كلوب (في إشارة ليورجن كلوب المدير الفني للفريق)، بيطلعك في أخر كل ماتش إن انت تيأس".



وأضاف: "دي عملية تدريبية بحتة.. لازم تقف على رجليك.. ومتخافش ومتتهزش لغاية ما ترجع لمستواك العظيم.. في أوروبا لا يهمهم الاسم ولكن الأداء.. إن شاء الله ترجع أحسن من الأول".



وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى اللاعب المصري الدولي محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بعد مباراة فريقه أمام "تشيلسي" اليوم السبت، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.