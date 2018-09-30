ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

عمرو أديب يوجه رسالة لـ محمد صلاح

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 01:09 ص
عمرو أديب يوجه رسالة لـ محمد صلاح
محمد صلاح
طباعة
نعيم يوسف
 
وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى اللاعب المصري الدولي محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بعد مباراة فريقه أمام "تشيلسي" اليوم السبت، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وقال "أديب"، في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "mbc مصر"، الفضائية: "مش معنى إن كلوب (في إشارة ليورجن كلوب المدير الفني للفريق)، بيطلعك في أخر كل ماتش إن انت تيأس".

وأضاف: "دي عملية تدريبية بحتة.. لازم تقف على رجليك.. ومتخافش ومتتهزش لغاية ما ترجع لمستواك العظيم.. في أوروبا لا يهمهم الاسم ولكن الأداء.. إن شاء الله ترجع أحسن من الأول".
المزيد عن: محمد صلاح ليفربول عمرو أديب توك شو تشيلسي اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العرب للأندية الأبطال
الوصل - الإمارات
-
x
16:30
-
الاتحاد - السعودية
النادي الصفاقسي - تونس
-
x
21:00
-
النفط - العراق
الدوري الإنجليزي الممتاز
كارديف سيتي
-
x
17:00
-
بيرنلي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
فياريال
-
x
16:15
-
بلد الوليد
الدوري الإيطالي
ساسولو
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
18:00
-
الانتاج الحربي
مصر المقاصة
-
x
21:00
-
الداخلية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/30/2018 3:00:02 AM