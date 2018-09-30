أستاذ علم اجتماع: التركيز على المظاهر السبب في انتشار الطلاق

كشفت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع، عن أسباب انتشار ظاهرة الطلاق في المجتمع المصري، مشيرة إلى أن مشكلة الطلاق لها آثار سلبية كبيرة لا تتوقف عند الزوج والزوجة بل تمتد للأبناء والعائلات والمجتمع.



وأوضحت "خضر" خلال حوارها ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "الأولى، أن أسرة مفككة تعنى مجتمع مفكك، منوهة إلى أن ظاهرة الطلاق منتشرة أكثر بين الشباب، لاسيما بعد تغير سلوكياتهم منذ عام 2011، فضلًا عن تركيز المقبلين على الزواج على المظاهر والظواهر وليس أكثر من اختيار الشخصية المناسبة للزواج.



وأكدت أستاذ علم الاجتماع، على ضرورة تعليم الشباب الحكمة من الزواج.

