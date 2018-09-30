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وزير القوى العاملة: "متفهمين مصلحة طلاب الجامعة العمالية.. وهنحل مشاكلهم"

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 03:11 ص
وزير القوى العاملة: متفهمين مصلحة طلاب الجامعة العمالية.. وهنحل مشاكلهم
وزير القوى العاملة
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هدى عبدالرازق
 
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الجامعة العمالية لها 11 فرع على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم العالي كان لها أكثر من ملاحظة علي الجامعة.

وأشار "سعفان"، خلال حواره مع الإعلامي هاني عبدالرحيم ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أنه ناقش مع وزير التعليم العالي سبل حل مشاكل طلاب الجامعة العمالية، مضيفا: "الوزير يعتبر الطلاب أولاده ويحاول حل مشاكلهم".

ولفت إلى أنه سيتم وضع حل لمشكلة الطلاب خلال أسبوعين، مضيفا: "إحنا متفهمين مصلحة ولادنا".

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