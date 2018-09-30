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لاعب المصري مازن القزاز يحصد ذهبية الجودو في البطولة العربية للناشئين

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:43 ص
لاعب المصري مازن القزاز يحصد ذهبية الجودو في البطولة العربية للناشئين
مازن القزاز
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نيرة الجابري
 

حقق النادي المصري إنجازا جديدا في لعبة الجودو، وهذه المرة لم يكن الإنجاز على المستوى المحلي الذي اعتاد عليه لاعبو الفريق البورسعيدي اعتلاء منصات التتويج، بل على المستوى العربي، بعدما نجح مازن القزاز لاعب النادي في إحراز المركز الأول والميدالية الذهبية لوزن أقل من 50 كيلو في البطولة العربية للناشئين المقامة حالياً بلبنان.

 

يذكر أن البطولة المقامة حاليا في لبنان تضم لاعبين آخرين إلى جانب مازن القزاز وهما آمن بالله ناجي حجاج، أحمد ايهاب إبراهيم جاب الله ، بالإضافة للاعبة واحدة هي آية إيهاب إبراهيم جاب الله.

 

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